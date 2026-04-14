«Волосы меня подставили»: отель выставил блогеру счет за испачканное полотенце

Новый законопроект должен оградить постояльцев от произвольных штрафов со стороны гостиниц.

Отпуск за границей или на российском курорте может обернуться непредвиденными расходами. Туристы все чаще сталкиваются со штрафами от отелей за порчу имущества, причем под «порчу» иногда попадают даже испачканные полотенца. Проблему может решить законопроект, который уже вызвал жаркие споры между отельерами и гостями.

Защитит ли он туристов от произвола гостиниц или развяжет руки вандалам — корреспондент «Известий» Артем Яковенко разбирался.

Сезон отпусков еще не начался, а кто-то уже на чемоданах сидит — мечтает о море и пятизвездочном отеле.

Марине выставили штраф за порчу имущества после сушки волос. Гостиничное полотенце, которым она вытирала голову, окрасилось.

«Вы должны нам заплатить около трех тысяч, 2500 или 2800, за испорченное полотенце. До меня дошло, что это мои волосы совершили со мной такую подставу», — рассказала блогер Марина Ганина.

Нарваться на неустойку можно почти из-за чего угодно. Отели выставляют счет и за отклеившиеся обои, и за облупившуюся от времени краску. А за разбитый стакан потребуют столько, что хватило бы на целый сервиз.

«Стаканы, бокалы — это практически расходный материал, они очень часто бьются. Конечно, дом вверх дном в нашей практике случался», — рассказала владелица загородного гостиничного комплекса Елизавета.

Защитить от произвольных штрафов должен новый законопроект. По задумке, он запретит отелям списывать деньги за порчу имущества без согласия клиента.

«Они избрали сейчас очень простой способ: просто удерживать деньги с карты, потому что данная карта у них есть. Если этот законопроект будет принят, то эта ситуация для отелей осложнится», — пояснил адвокат Сергей Волгин.

Тут возникает уже другой вопрос: получается, можно разгромить весь номер или оставить его с голыми стенами и не платить компенсацию? За ремонт или замену душевой кабины отелю придется выложить от пятнадцати тысяч рублей. А мебель выйдет и того дороже.

В том случае, если клиент что-то сломал намеренно, то уйти от ответственности не получится, даже если он с этим не согласен. Но то, сколько платить, установят уже не в отеле, а в суде.

Все, что прибито и не прибито к полу в гостиничных номерах, по сути, б/у. Тот же стакан в теории может быть со сколами или трещинами, то есть технически стоить он должен меньше, чем такой же новый.

Если суд посчитает так же, то отель, конечно, получит свою компенсацию, но не в полном размере. По словам отельеров, практика судебных разбирательств уже существует и работает даже без новых законов.

«И бывают ситуации, когда действительно повреждено какое-то имущество. Отель, по большому счету, в этой ситуации обязан вызвать полицию. Если это происходит, то гость, как правило, хочет просто договориться спокойно, тихо», — рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

Практики штрафовать гостя за каждую мелочь практически не существует, говорят специалисты. Исключения могут встречаться разве что в мини-отелях. Большим гостиницам легче закрыть глаза на разбитую тарелку или кружку, чем тратить время на то, чтобы взыскивать с гостя копеечный ущерб. Репутация дороже.

