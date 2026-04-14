Недостаток аминокислот: почему активным людям грозит дефицит витаминов

Однако некоторые микроэлементы способны снижать эффективность тренировок.

Регулярные тренировки и высокая физическая активность требуют от организма повышенного расхода ресурсов. Как следствие, у таких людей чаще возникает нехватка витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал спортивный эндокринолог Богдан Душин.

Почему организм теряет полезные вещества

При интенсивных нагрузках тело тратит больше калорий, белка и микроэлементов, необходимых для работы мышц. Особенно быстро расходуется магний — он участвует в каждом мышечном сокращении.

Если в рационе недостаточно белка и аминокислот, организм начинает черпать их из собственных запасов.

Витамин D и кальций нужны для роста мышц, передачи нервных импульсов и обновления костной ткани. У тех, кто много двигается, эти процессы проходят быстрее, поэтому потребность в этих веществах выше.

Дополнительный риск создают однообразное питание и жесткие диеты — они могут усиливать дефицит витаминов.

Что важно знать о приеме добавок

Эндокринолог советует соблюдать умеренность в потреблении витамина С, селена и цинка. Их избыток способен снижать эффективность тренировок.

Чтобы точно оценить уровень микроэлементов в организме, врач рекомендует сдать анализы: общий анализ крови, ферритин, витамин D, магний (в составе электролитов), цинк, селен, витамин B12 и фолиевую кислоту.

Коррекцию лучше подбирать вместе со специалистом. Он учтет индивидуальные особенности организма. В некоторых случаях в рацион добавляют глицинат магния, кальций и хелатное железо. Последнее лучше усваивается в паре с витамином С.

Кому особенно нужны витаминные комплексы

Употребление витаминных комплексов особенно важно для спортсменов, которые сидят на низкокалорийных диетах. Такие добавки обычно содержат витамины группы В.

Магний важен не только для мышц, но и для качественного сна и восстановления, особенно в форме глицината.

При необходимости врач может порекомендовать дополнительный прием витамина D и адаптогенов — женьшеня, родиолы розовой или элеутерококка. Они поддерживают нервную систему и повышают устойчивость к нагрузкам.

