Опасное сочетание: почему нельзя есть плов вместе с майонезными салатами
Для этого блюда существуют свои традиции потребления.
Употребление салатов с майонезом вместе с пловом может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщила гепатолог Татьяна Васильева в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнула, что российским путешественникам, планирующим гастрономические туры в Узбекистан или другие страны Средней Азии, следует придерживаться традиционных правил трапезы.
По словам специалиста, классический рецепт плова уже подразумевает высокую концентрацию жиров из-за использования растительного масла и бараньего курдюка.
Добавление майонезных соусов создает избыточную калорийность и провоцирует резкое усиление нагрузки на внутренние органы, в частности на печень и поджелудочную железу.
Врач отметила, что безопасный гастрономический опыт напрямую зависит от осознанности самого человека и выбора проверенных заведений общепита.
«С пловом едят только сам плов, ачик-чучук (салат с помидорами), пьют зеленый чай и едят простую лепешку. Никаких салатов с майонезом, ничего подобного быть не должно», — предупредила Васильева.
Она также призвала путешественников внимательно относиться к состоянию своего желудка и истории болезни перед тем, как приступать к обильному застолью.
Стоит учитывать и местные традиции. В Узбекистане семейные торжества с подачей плова обычно организуют в первой половине дня, хотя в ресторанах и на городских праздниках его можно встретить в любое время.
Средний объем стандартной порции варьируется от 250 до 400 граммов, а цена составляет примерно 35–60 тысяч сумов (около 220-380 рублей).
