Диван убивает почки: какие повседневные привычки угрожают здоровью

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Малоподвижный образ жизни может подарить путевку к онкологу.

В России ежегодно регистрируют более 13 тысяч новых случаев заболевания почечно-клеточным раком. При этом, часто пагубное воздействие на здоровье оказывают повседневные привычки. Об этом сообщил онкоуролог Александр Сысоев в беседе с Lenta.ru.

Специалист подчеркнул, что курение является критическим фактором риска. Почки постоянно фильтруют токсичные канцерогены, содержащиеся в табачном дыме.

«Привычка выкуривать более 20 сигарет в день повышает вероятность развития не только рака легкого, но и почечно-клеточного рака вдвое, а злокачественного поражения почечной лоханки — в три раза», — рассказал эксперт.

По его словам, из-за пагубного пристрастия ткани органа повреждаются безвозвратно, что делает курильщиков на 50% более уязвимыми к онкологии почек по сравнению с некурящими людьми.

Как отметил врач, малоподвижный образ жизни также сказывается на почках. Работа в офисе или сидение дома ведет к набору лишнего веса и нарушению кровоснабжения в брюшной полости. Это провоцирует патологические изменения в тканях.

Кроме того, серьезную токсическую нагрузку на органы оказывает длительное использование некоторых лекарств от давления и злоупотребление обезболивающими средствами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.