Грех или разрешено: допускается ли кремировать православных

РИА Новости: кремация православных христиан проходит со всеми обрядами

Фото: © РИА Новости/Павел Бедняков

Процедуру сожжения тел усопших выбирают люди разных вероисповеданий, в том числе и православные христиане. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.

По его словам, ежедневно в траурных залах комплекса организуется около семи-восьми прощальных церемоний. В большинстве случаев активное участие принимают священнослужители Нижегородской епархии.

Как уточнил эксперт, принадлежность покойного к православной вере не становится препятствием для проведения кремации. Священники проводят все необходимые церковные обряды непосредственно в стенах учреждения.

Директор крематория подчеркнул, что выбор в пользу такого погребения часто обусловлен практическими соображениями и климатическими особенностями региона.

«Например, в Нижнем Новгороде в январе–феврале температура может быть минус 20 градусов, на кладбище сугробы, не пройти к могиле, да ее и выкопать сложно. Совсем другое дело — обратиться в крематорий», — пояснил Ворошуха.

Он добавил, что в таких ситуациях многие семьи предпочитают провести процедуру, оставить урну на хранение или забрать домой. Само захоронение в землю они осуществляют уже весной после Пасхи, когда условия становятся более благоприятными.

Согласно официальной позиции церкви, закрепленной в меморандуме Архиерейского собора от мая 2015 года, кремация признается допустимым способом погребения.

В документе указано, что такие усопшие имеют полное право на панихиду и полноценное отпевание по канонам.

Важно отметить, что решение о формате похорон принимается родственниками индивидуально, исходя из воли покойного, религиозных убеждений и бытовых факторов.

