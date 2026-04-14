В России изменились правила подсчета стажа при назначении страховых пенсий

Нововведения коснутся многодетных семей.

В России скорректировали правила подсчета страхового стажа, необходимого для назначения пенсионных выплат. Соответствующее постановление опубликовано правительством.

Согласно обновленным нормам, ключевые изменения затронут интересы многодетных матерей и отцов, родителей близнецов, а также обладателей «сельского» стажа.

Основная цель нововведений заключается в расширении возможностей для включения периодов ухода за детьми в общую продолжительность трудовой деятельности, что напрямую влияет на итоговый размер пенсионных начислений.

Ранее в российском законодательстве действовало ограничение. Согласно ему, в страховой стаж можно было включить не более шести лет суммарного отпуска по уходу за детьми до достижения ими возраста полутора лет. Фактически это позволяло учесть декрет максимум с четырьмя детьми.

Теперь этот лимит полностью аннулирован. Родители, воспитывающие пятерых и более детей, смогут засчитать в стаж абсолютно все периоды ухода.

Отдельное внимание в новых правилах уделено родителям, у которых родились двойни или тройни. При многоплодной беременности периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться.

Теперь, если родитель находился в декрете с двойней в течение полутора лет, в его страховой стаж запишут сразу три года. При рождении тройняшек этот показатель составит четыре с половиной года, а за четверню — шесть лет.

Также новые нормы коснулись и «сельского» стажа. Для неработающих пенсионеров, проживающих в деревнях и имеющих 30-летний стаж в агропромышленном секторе, сохраняется 25% надбавка к фиксированной выплате.

