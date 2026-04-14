В России первый пациент успешно перенес введение вакцины от рака

Такое лечение вскоре может стать доступным для остальных граждан.

В России первому пациенту с диагнозом рак толстой кишки ввели пептидную онковакцину «ОНКОПЕПТ». Об этом сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Представители ведомства уточнили, что первая доза препарата была введена еще 31 марта 2026 года. На данный момент пациенту сделано уже три инъекции.

Как отметили в агентстве, медицинские показатели подтверждают хорошую переносимость лекарственного средства.

Второму добровольцу аналогичный препарат планируют назначить уже 20 апреля. Индивидуальная доза для него полностью готова.

Разработка направлена на терапию колоректального рака, который является одним из наиболее распространенных видов онкологии. ВМБА продолжает мониторинг состояния первого привитого пациента, чтобы оценить долгосрочную эффективность терапии специфическими пептидами.

Глава правительства России Михаил Мишустин подтвердил планы властей сделать подобное лечение доступным для широких слоев населения. Согласно его заявлению, в будущем граждане с онкологическими заболеваниями смогут получать российские вакцины бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

