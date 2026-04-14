По следам Эдварда Била: Что известно о СИЗО, куда отправили Артема Чекалина

Бывший муж Лерчек был осужден на семь лет колонии и штраф в 194 миллиона рублей, но пока он не теряет надежды на успех в апелляции.

Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, Артема Чекалина направили в московский следственный изолятор — СИЗО-7 «Капотня» — на ближайшие две недели. Все эти дни он будет находиться на карантине: пройдет необходимые медицинские обследования, консультации с психологом, он поможет адаптироваться к новым условиям.

По истечении срока, который, впрочем, может измениться по решению Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Чекалина могут распределить в другой столичный изолятор.

Прежде Гагаринский суд Москвы вынес приговор в отношении блогера по делу о незаконном выводе денег за рубеж — речь идет о переводе 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ. Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии общего режима. Ему также присудили штраф в размере 195 миллионов. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Лерчек в данный момент проходит лечение — от нового бойфренда она родила четвертого ребенка, после чего была госпитализирована. У многодетной мамы выявили агрессивное онкологическое заболевание, в отношении нее судебное производство приостановлено. Чекалина поддержала бывшего мужа и обратилась к суду с просьбой проявить к нему милосердие, поблагодарила за сострадание и возможность ей сконцентрироваться на своем лечении.

В изоляторе «Капотня» в 2022 году находился пранкер Эдвард бил

Блогер-миллионник Эдуард Билль, известный как Эдвард Бил, не раз привлекался к административной и уголовной ответственности за провокационные выходки и нарушение общественного порядка. Он был доставлен в СИЗО-7 в ночь с 21 на 22 марта 2022 года, тогда скандальный пранкер получил реальный срок за ДТП в центре Москвы.

Авария на Садовом кольце произошла в апреле 2021 года по вине Эдварда Била. Он выехал на встречную полосу, ударился о несколько автомобилей. Серьезные травмы получила находившаяся в одной из машин сотрудница аппарата Госдумы Мария Артемова. Конфликт с женщиной блогер с энтузиазмом и раскаянием разрешил, выплатил компенсацию в 11 миллионов рублей, но все равно в марте 2022-го был приговорен к году и двум месяцам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему также запретили садиться за руль на три года. В ноябре 2022 года он вышел из колонии.

Била этот срок ничему не научил. В 2024 году его арестовали на 13 суток за мелкое хулиганство — поездку на электросамокате в подмосковном Одинцово в похожей на полицейскую форму одежде с надписью «Самокатная патрульная служба». Затем он провел взаперти 14 суток из-за того, что стал разжигателем массовой драки на мероприятии.

СИЗО-7 «Капотня» в Москве считается карантинным и транзитным изолятором

Как правило, в этот изолятор попадают обвиняемые и подозреваемые, а потом их перераспределяют. В 2022 году примечательность СИЗО-7 была замечена благодаря инновационной системе приема заключенных, которую сотрудники продолжали использовать и после снятия карантина.

Там есть все необходимые удобства, холодильники и телевизоры, которые транслируют собственный телеканал. Его сюжеты в основном посвящены распорядку и правилам учреждения.

Ранее, писал 5-tv.ru, звездный юрист Екатерина Гордон назвала решение по делу Артема Чекалина «омерзительным» и вызвалась защищать его. Она также планирует написать обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

