«У всего есть своя цена»: Саша Петров предостерег от стремления к легким деньгам

Актер Саша Петров: Не надо стремиться к легким деньгам, у всего есть своя цена

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Новый фильм с участием актера, основанный на биографии бизнесмена из девяностых, в очередной раз доказывает его правоту.

Легкие деньги, которых искали бизнесмены в девяностых, для многих из них стали проклятием. Роль в одной из таких историй сыграл актер театра и кино Александр Петров. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru артист подчеркнул, что новый фильм «Коммерсант» с его участием — еще одно напоминание для современной молодежи о рисках, которые не стоят поломанных судеб и человеческих жизней.

«Не надо стремиться к быстрым легким деньгам, потому что у всего есть своя цена. Вход — рубль, выход — два, у всего есть свои последствия. И чем больше этих легких денег, тем, конечно же, больше последствий. Так устроено, по-другому никак», — сказал Петров.

«Коммерсант» — это экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Автор произведения сам занимался предпринимательством в те лихие годы. В 1996-м он был задержан по обвинению в мошенничестве, добился оправдания только в 1999-м, а вернулся в бизнес в 2001-м. В 2006 году его дебютный роман попал в короткий список премии «Национальный бестселлер», его не раз переиздавали и переведи на английский язык под названием Do Time Get Time.

Главный герой фильма — начинающий банкир Андрей. Жажда легких денег загнала его в мошенническую схему, в результате которой ему предстоит провести несколько лет в тюрьме и выйти на свободу новым человеком. Это первая картина режиссерского дуэт Федора и Никиты Кравчуков, Александр Петров также взял на себя работу креативного продюсера. Вместе с ним главные роли сыграли Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Иван Фоминов, Никита Павленко и Александр Кудин, а также рэпер Хаски.

