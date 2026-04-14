«Оказались в одном кадре»: как Саша Петров и рэпер Хаски снимались в кино

В апреле на экраны выйдет драма о лихих девяностых «Коммерсант». И Хаски исполнит в нем не просто роль, а роль своего заклятого врага.

Актер театра и кино Александр Петров и рэпер Хаски (Настоящее имя Дмитрий Кузнецов. — Прим. ред.) сыграли вместе в фильме «Коммерсант», который выйдет на экраны кинотеатров 23 апреля. Петров рассказал корреспонденту 5-tv.ru, каково это — делить кадр с непрофессиональным артистом, да к тому же одним из любимых и уважаемых им музыкантов.

«Он грандиозный, талантливый, одаренный богом человек. Мне всегда нравились его стихи, мне всегда нравилась его музыка, и тут мы с ним познакомились и оказались в одном кадре. Для меня это, правда, была большая честь. С ним очень интересно работать и очень сложно», — поделился актер.

Как отметил Петров, сотворчество с Хаски стало для него своего рода вызовом и попыткой понять временного коллегу из другого теста — без актерского образования, но с сильной «звериной органикой», своей собственной интуитивной манерой перевоплощения в киноперсонажа. И даже не перевоплощения, а существования в определенных обусловленных сюжетом обстоятельствах.

«Меня очень поразила степень его подготовки, потому что часто я прихожу на пробы, и у меня там исписанный блокнот, переписанный текст хотя бы. Тут Дима приходит на пробы и открывает листочки бумаги, рукой переписанный текст… Хотя он не учился в театральном институте, но, опять же, как-то интуитивно он понимал», — сказал Петров.

По мнению артиста, рэпер предельно ответственно подошел к работе и начал ее с адаптации материала под себя — это показатель особенно уважительного и трепетного отношения к творчеству. Однако, несмотря на опыт плодотворного труда, Александр Петров пока не готовится к сенсационной коллаборации с Хаски. Ведь музыканту звездная поддержка точно не нужна.

«Дима — очень самодостаточная самостоятельная единица, и как будто бы он не сильно нуждается в каких-то коллаборациях. Ну, кто знает, посмотрим. Я был бы очень рад и безумно счастлив, но и без меня в его творчестве его творчество мне очень нравится», — заключил актер.

Фильм «Коммерсант» — это экранизация автобиографического романа Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». В нем есть и ностальгия по девяностым, и истории людей, которым не хватило сил выбраться из водоворота событий лихих лет. Режиссерами и авторами адаптации книги выступили Федор и Никита Кравчуки, креативным продюсером — Александр Петров, вместе с ним главные роли сыграли Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Артур Иванов, Иван Фоминов, Никита Павленко и Александр Кудин.

Примечательно, что в первоисточнике «Сажайте, и вырастет» героя Хаски зовут Слава КПСС (Такой же псевдоним у российского рэпера Вячеслава Машнова. — Прим. ред.). В 2020 году исполнители публично конфликтовали и регулярно критиковали друг друга вплоть до оскорблений. Как история реальных музыкантов будет отражена в киноадаптации романа Рубанова, пока неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер Егор Бероев вышел в свет с молодой женой — балериной Анной Панкратовой — на премьере своего режиссерского дебюта в Японии. Артист расстался с Ксенией Алферовой после 24 совместных лет. Его новой избраннице 21 год.

