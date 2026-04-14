В ЛДПР предлагают выдавать бизнесу льготные кредиты для выплаты зарплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению лидера партии Леонида Слуцкого, у предпринимателей трудные времена, и им необходима поддержка.

Представители Либерально-демократической партии России (ЛДПР) призвали поддержать отечественный бизнес через льготные кредиты, которые можно использовать для выплаты зарплат сотрудникам. Соответствующее письмо с предложением предоставить предпринимателям ряд особых условий работы лидер партии Леонид Слуцкий обратился к главе Министерства финансов Антону Силуанову.

Согласно тексту документа, на который ссылаются журналисты «Известий», депутаты ЛДПР хотят помочь владельцам бизнеса в первую очередь возможностью своевременно оплачивать труд наемных работников. В частности, предоставить беспроцентный займ или минимальную процентную ставку по целевому кредиту.

«В случае, если предприятия подтверждают снижение доходов, у них должна быть упрощенная процедура предоставления кредитов. Также необходимо допустить отстрочки погашения основного долга на период стабилизации финансового положения предпринимателей», — заявил Силуанов.

По мнению лидера ЛДПР, только так можно предотвратить увольнения сотрудников, поддержать граждан и снизить социальную напряженность в стране. Российский бизнес, подчеркнул Силуанов, переживает трудные времена, что напрямую сказывается на заработной плате сотрудников.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), суммарная задолженность по зарплате на конец февраля 2026 года составила 2,010 миллиарда рублей. С января, то есть всего за месяц, долг вырос на 153.9 миллиона.

