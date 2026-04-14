Бывшему мужу блогера Лерчек вынесен приговор: что известно

Уже известно, что срок он будет отбывать в СИЗО «Капотня».

Важный этап уголовного процесса в отношении блогеров Чекалиных, которых обвиняют в выводе денег за границу. Изначально, казалось бы, простое дело о финансовых махинациях, после нескольких лет заседаний превратилось в большую семейную трагедию, где автор фитнес-марафонов Лерчик больна раком, у нее только появился четвертый ребенок, но непонятно, с кем будут первые трое, ведь судьи сегодня отправили ее бывшего мужа за решетку.

За этим делом следил следил корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

У здания суда Артем Чекалин появился задолго до начала заседания. У входа его уже ждут десятки камер. Журналистам блогер рассказал, что еще до приговора попрощался с детьми.

«Иду сегодня с тяжелым сердцем, потому что в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я сегодня не вернусь домой. Как бы были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело то, что мама у них болеет, непонятно, что будет у мамы», — заявил Артем Чекалин.

Блогера обвиняют в незаконном выводе денег за границу. По данным следствия, он перевел по поддельным документам в зарубежные банки 250 миллионов долларов. Заработаны они были на фитнес-марафонах, организованных вместе с бывшей женой.

В социальных сетях подписчики сравнивали Чекалиных не иначе как с героями голливудских фильмов, чья жизнь — это идеальная картинка. Но за каких-то три года эта красивая история превратилась в драму с разводом и уголовными делами.

Всего в отношении Чекалиных было возбуждено три уголовных дела. В материалах и уклонение от уплаты налогов, и отмывание денежных средств. А вот третье — как раз за валютные махинации.

«Я иду с чистой совестью, потому что я знаю, в том, в чем меня обвиняют, я не виновен», — говорил Чекалин.

Вот и бывшая супруга еще недавно так говорила.

«Я честно исполняла и ничего не нарушала», — заявляла Валерия Чекалина.

Но следствие собрало убедительные доказательства того, что популярные блогеры продавали курсы, заключали договоры с иностранной компанией, а оплату направляли на счета банков в ОАЭ.

«Сегодня суд согласился с доводами, представленными стороной государственного обвинения, и признал виновным Чекалина Артема Александровича и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима», — заявила прокурор отдела гособвинителей Светлана Тарасова.

Также Чекалин должен выплатить 194 миллиона рублей. Это штраф, который, как посчитал суд, соразмерен его доходам за последние пять лет. Наличие детей не сочли смягчающим фактором. В браке у Чекалиных родились близнецы Алиса и Богдан — им сейчас по 10 лет, младшему ребенку Льву — три года.

«Закон у нас предусматривает отсрочку для мужчин-отцов, только для одиноких. Поэтому в данном конкретном случае пока мы говорить об этом давайте не будем. Законных оснований для предоставления отсрочки не будет. Хочу пожелать большого здоровья Валерии», — заявил адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров.

Пока дети живут с мамой, но Валерия Чекалина, она же Лерчек, сейчас борется с онкологическим заболеванием — четвертая стадия, с метастазами. Диагноз поставили недавно после того, как она родила еще одного ребенка от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини. На видео, вызвавшем у многих противоречивые чувства, Лерчек вместе с новым супругом готовится к химиотерапии. То ли чтобы вызвать ревность бывшего, то ли жалость в суде — гадали в соцсетях. Так или иначе, но уголовное дело против Валерии поставили на паузу. Дети, которые жили с Артемом, вернутся к маме.

«Ситуация у Валерии очень тяжелая. Она проходит лечение. Четвертая стадия, онкология. Это очень серьезное заболевание. Валерия сама по себе большой оптимист», — говорит адвокат Валерии Чекалиной Константин Третьяков.

Оптимистично, несмотря на вынесенное решение, настроена и защита Артема Чекалина. Адвокаты готовят апелляцию и рассчитывают на пересмотр приговора с назначением наказания, несвязанного с лишением свободы.