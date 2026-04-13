Спасенная из-под снежных завалов женщина из Дагестана скончалась

Лавина накрыла два дома в селе Шайтли. Мать и сын провели под грузом снега и разрушенной постройки восемь часов. Жертвой стихии также стал волонтер.

Женщина, которую удалось вытащить из-под снежных завалов в дагестанском селе Шайтли, скончалась, несмотря на оперативную эвакуацию и усилия врачей. Об этом сообщили представители пресс-службы Минздрава республики а мессенджере MAX. Кроме того, жертвой стихии стал волонтер, принимавший участие в спасательной операции.

«Получивший тяжелую черепно-мозговую травму волонтер, несмотря на экстренную эвакуацию вертолетом и интенсивную терапию, имел повреждения мозга, несовместимые с жизнью, спасти его не удалось. Также скончалась женщина, которую вытащили из-под снежных завалов в Цунтинском районе», — сказано в публикации.

Лавина обрушилась на два дома в селе Шайтли Цунтинского района минувшим утром. Под снегом в разрушенной постройке оказались 40-летняя женщина и ее семилетний сын. Несколько групп спасателей прибыли на место происшествия, но из-за неблагоприятных погодных условий не смогли быстро выполнить поставленные задачи и задействовать авиацию.

В результате пострадавшие провели в снежном плену восемь часов. Спасателям и волонтерам пришлось раскидывать завалы руками, а потом буквально прорубать путь к матери и ребенку подручными средствами и инструментами. Когда их удалось вызволить, женщину срочно эвакуировали со множественными переломами, ее сыну повезло больше, у него не было угрожающих жизни травм. Следователи проводят процессуальную поверку на месте происшествия

Ранее, писал 5-tv.ru, из-за паводков в Дагестане и Чечне был введен режим ЧС федерального уровня. Руководителям республик поручено оперативно оценить масштаб ущерба для его возмещения. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Дагестан и лично осмотрел затопленные районы и пункты временного размещения людей.

