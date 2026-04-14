«Им воздастся»: Карина Нигай отреагировала на приговор Артему Чекалину

Завершился суд по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Помимо срока бывший муж Лерчек получил штрафное обязательство на 194 миллиона.

Блогер Карина Нигай потрясена приговором, который вынес суд ее коллеге Артему Чекалину. Звезда подчеркнула, что очень сочувствует и ему, и его бывшей жене Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, — она в данный момент борется с онкологическим заболеванием. По мнению Нигай, наказание в виде семи лет колонии слишком строгое и не соответствует преступлению.

«Мы — не правоохранительные органы, мы не понимаем, что происходит внутри, но так со стороны, по-человечески… Дети без родителей — это ужасно. Не повезло? Возможно. Может быть, потом им что-то воздастся, и все будет у них очень хорошо», — сказала Карина журналистам Starhit.ru на премии «Будь TheGirl».

Как отметила Нигай, все люди проходят определенные жизненные уроки, которые делают их сильнее и лучше. Валерии Чекалиной она пожелала здоровья, а Артему — успеха в апелляционной инстанции. По мнению блогера, еще есть шанс добиться пересмотра переговора и уменьшения срока заключения.

По делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194 миллиона рублей. Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры города Светлана Тарасова, комментируя итог разбирательства, заявила, что суд согласился с позицией государственного обвинения и признал блогера виновным.

При этом, подчеркнула Тарасова, прежде обвинение требовало более крупной финансовой санкции — более 196 миллионов рублей, исходя из доходов за пять лет. Однако на данный момент прокурор согласна с решением суда и продолжает настаивать на его виновности и справедливости меры в виде лишения свободы. Защита Чекалина намерена добиваться отмены приговора.

У экс-супругов Чекалиных трое общих несовершеннолетних детей. Валерия не так давно родила четвертого от нового бойфренда вскоре после родов узнала о страшном диагнозе и приступила к лечению. Ранее 5-tv.ru выяснял, что ждет детей, если отец действительно окажется в колонии.

