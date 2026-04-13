«Омерзение к тем, кто принял решение»: Гордон намерена защищать Чекалина

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости; Telegram/Гордон Екатерина/Gordonekaterina

Юрист в ближайшее время напишет обращение к президенту, чтобы помочь блогеру.

Звездный юрист Екатерина Гордон готова выступить общественным защитником блогера Артема Чекалина, осужденного на семь лет за незаконный вывод денег за рубеж. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«У меня ничего, кроме омерзения, нет к тем, кто принял такое решение», — заявила защитница со слезами на глазах.

По словам Гордона, мужчина обратился к ней с просьбой о помощи еще до оглашения вердикта. И теперь юрист готова составить обращение к президенту России Владимиру Путину, призвав всех неравнодушных подписать его.

Екатерина считает, что Чекалин перешел кому-то дорогу, и все случившееся — просто месть. Кроме того, юрист подчеркнула, что осужденный сотрудничали со следствием.

«Все происходящее не про закон, а про месть. Точка», — подчеркнула Гордон.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одной обвиняемой по делу о выводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ была бывшая супруга Артема Чекалина, Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.). Однако производство в отношении нее приостановлено из-за состояния здоровья блогера. У нее диагностирован рак желудка четвертой стадии, и с нее сняли меру пресечения в виде домашнего ареста.

