Медосмотры и психологи: Чекалин начнет отбывать срок в СИЗО «Капотня»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спустя 14 дней блогера могут перевести в другой московский изолятор.

Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим. ред.) Артема Чекалина доставят в столичный следственный изолятор «Капотня». Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, там он проведет ближайшие две недели.

«Чекалина доставят в СИЗО „Капотня“, где он проведет время на карантине. Обычно это 14 суток», — отметили в правоохранительных органах.

В течение 14 дней врачи проведут все необходимые медицинские обследования, чтобы выявить возможные опасные заболевания. Также с осужденным будет работать психолог, который поможет ему адаптироваться к новым условиям.

После окончания карантина Артема Чекалина могут распределить в другой московский изолятор для дальнейшего отбывания срока.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сегодня Гагаринский суд Москвы вынес приговор в отношении Чекалина по делу о незаконном выводе денег за рубеж. Артем Чекалин получил семь лет колонии по обвинению в переводе более 250 миллионов рублей на счета в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX