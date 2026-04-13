Радио «Судного дня» передало сразу четыре зашифрованных сообщения за сутки

Последнее прозвучало в 17:31 по московскому времени.

В эфире радиостанции УВБ-76, которую прозвали радио «Судного дня», прозвучал четвертый по счету звуковой сигнал за сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает ее активность.

В 17:31 по московскому времени было передано сообщение «Ершистый». До этого звучали такие кодовые слова, как «Китайский», «Ассамблея» и «Люсоштоф».

Радиостанция УВБ-76 вещает на коротких волнах с 1970-х годов. Цель ее работы остается загадкой, что порождает множество слухов. По одной из самых популярных версий, станция связана с военными структурами и периодически передает зашифрованные сообщения, которые пользователи связывают с повесткой мировой безопасности.

В перерывах между голосовыми командами станция транслирует специфический монотонный гул, из-за которого ее также называют «жужжалкой».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с начала 2026 года станция начала работать значительно чаще, чем в прошлом году. С 1 января по 15 марта 2026 года она передала свыше 100 сообщений.

