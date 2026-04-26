🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Сегодня 26 апреля. Это день, когда важно контролировать свои силы и эмоции, чтобы не навредить окружающим.

♈️Овны

Овны, ваша энергия сегодня особенно сильна. Перед ней ничто не может устоять, но именно поэтому вашим главным противником будете вы сами.

Космический совет: держите себя в узде.

♉ Тельцы

Тельцы, игнорируйте все невзгоды. Сегодня удача на вашей стороне, из-за чего вы с легкостью выйдете сухим из любой передряги.

Космический совет: стойте на своем.

♊ Близнецы



Близнецы, сегодня слова будут особенно ценны. Не держите их при себе: когда кому-то понадобиться поддержка, проявите красноречие.

Космический совет: пылайте добродетелью.

♋ Раки

Раки, перестаньте бояться своего прошлого. Оно часть вас, не отказывайтесь от него, но примите, чтобы идти дальше с высоко поднятой головой.

Космический совет: полюбите себя.

♌ Львы

Львы, восхищение людей будет сопровождать вас на любом пути. Главное — не поддавайтесь гордыни, это ловушка.

Космический совет: не теряйте себя.

♍ Девы

Девы, есть вещи, которые лучше проигнорировать. Примите свою неидеальность, иначе окажетесь в аду, который сами и создали.

Космический совет: игнорируйте провалы.

♎ Весы

Весы, сегодня чужие души окажутся в ваших руках. Не торопитесь с решениями, ведь ставки слишком высоки.

Космический совет: будьте беспристрастны.

♏ Скорпионы

Скорпионы, откажитесь от силы. Сегодня вы с легкостью сможете подавить чужую волю, но так вы отравите свою душу.

Космический совет: ищите мира.

♐ Стрельцы

Стрельцы, помните, что истина не всегда благо, а иллюзии иногда весьма полезны. Откажитесь от чрезмерной самокритичности.

Космический совет: не переступайте грань.

♑ Козероги

Козероги, усилия дадут свои плоды, но главное, что они наполнят вас уверенностью. Каждый новый шаг превратиться в фундамент для будущих свершений.

Космический совет: не отступайте.

♒ Водолеи

Водолеи, пришло время погрузиться в глубины своего подсознания. То, что ждет вас там, может напугать, но и дарует истинную силу.

Космический совет: увидьте себя.

♓ Рыбы

Рыбы, ищите красоты, она простит вам все промахи и поможет обрести покой, которого вы так жаждите.

Космический совет: откройтесь счастью.