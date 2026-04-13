«Проснулась сексуальной»: Лорен Санчес раскрыла секреты счастливого брака

NYT: Лорен Санчес рассказала, что секрет ее брака в диалоге и понимании

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Paul Smith / Features Flas

Телеведущая вышла замуж за одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса в прошлом году.

Супруга одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса — Лорен Санчес — поделилась подробностями их семейной жизни: от утренних ритуалов до совместных тренировок и взаимной поддержки. О секретах счастливого брака она рассказала в интервью New York Times.

Телеведущая Лорен Санчес, которая в июне 2025 года вышла замуж за основателя Amazon, поделилась, что их брак строится на диалоге и понимании.

«Я обсуждаю с ним все. Все! Джефф — мой лучший друг, и я не шучу», — призналась она.

Идеальное утро миллиардеров

Молодожены живут в особняке на Индиан-Крик — элитном частном острове в Майами, который называют «бункером миллиардеров». Стоимость их дома составляет около 230 миллионов долларов.

Каждое утро супруги просыпаются около шести часов и никогда не берут первым делом телефоны в руки. Вместо этого они перечисляют десять вещей, за которые благодарны, стараясь не повторять то, что уже называли ранее.

Затем пара пьет кофе, наблюдая за восходом солнца. Лорен — из кружки с надписью «Снова проснулась чертовски сексуальной», а Джефф — из подаренной супругой чашки, на которой символами из таблицы Менделеева написано «HUNK» (в переводе с английского «красавчик»).

Спорт

Шесть дней в неделю супруги проводят часовую тренировку с личным тренером. Лорен с восхищением говорит о физической форме мужа.

«Он хорошо выглядит, правда?» — спросила она у журналиста.

Пара играет в пиклбол, а сама Лорен — профессиональный пилот вертолете. Именно в воздухе, когда она катала Джеффа, они впервые влюбились друг в друга.

Взаимная поддержка

Когда Лорен писала свою вторую детскую книгу «Муха, которая улетела под воду», муж редактировал текст и даже предложил изменить изображение на обложке.

«Иногда я прислушиваюсь к его мнению. Иногда нет. Но в этот раз я внесла изменения», — рассказала телеведущая.

Пара недавно вернулась из Сиэтла, где Джефф отпраздновал 62-летие. Супруги приготовили блинчики для всех семерых детей Безоса от предыдущих браков.

О детях и счастье

Лорен обожает детей. На вопрос, не планируют ли они с Джеффом общего ребенка, Санчес с застенчивой улыбкой ответила, что родила бы даже завтра.

Позже ее пресс-секретарь уточнила, что Лорен не беременна.

Сама телеведущая считает, что от природы счастливее большинства людей.

«Если исходная точка здесь, то я здесь», — объясняет она, держа одну руку на уровне груди, а другую поднимая над головой.

Свадьба в Венеции

Трехдневное торжество в Венеции собрало 200 гостей, среди которых были Сидни Суини, Джаред Кушнер и Иванка Трамп, королева Иордании Рания и пятеро членов семьи Кардашьян-Дженнер.

Гостей на водных такси доставляли на остров Сан-Джорджо-Маджоре, где пара обменивалась клятвами. На церемонию запрещено было проносить телефоны, и Лорен с гордостью подчеркивает: «Вы не увидите ни одной фотографии с этой свадьбы».

