Болезненная худоба: поклонников напугал внешний вид Регины Дубовицкой

Фото: Instagram*/vorobei_elena

Юмористка Елена Воробей навестила телеведущую на Пасху и показала ее фото в соцсетях.

Легендарная ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая сильно похудела, что вызвало тревогу у поклонников. Юмористка Елена Воробей, опубликовала совместный снимок с Дубовицкой в соцсети.

Воробей приехала к 82-летней ведущей в гости накануне Пасхи.

«Приехали в гости к «крестной маме олдскульного» юмора всея Руси Регине Игоревне Дубовицкой. Привезли все в соответствии с актуальными праздниками: кошерную мацу, пасхальный кулич, кагор и торт «Прага», — подписала она совместный снимок.

Подписчики и поклонники обратили внимание на болезненную худобу телеведущей. На фото Дубовицкая предстала с естественной сединой и без макияжа, в темной рубашке.

Накануне Нового года к ней заезжал юморист Сергей Дроботенко, а несколькими месяцами ранее она встречалась с другими коллегами по «Аншлагу». Уже тогда знаменитость выглядела изможденной, однако сама она опровергала слухи о проблемах со здоровьем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ