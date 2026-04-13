Прокуратура поддержала приговор Артему Чекалину за вывод средств за рубеж

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Решение суда по уголовному делу блогера прокомментировали в надзорном ведомстве Москвы.

В Москве прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры города Светлана Тарасова прокомментировала итог судебного разбирательства по делу Артема Чекалина. Об этом она заявила 5-tv.ru после оглашения приговора.

По словам представителя надзорного ведомства, суд согласился с позицией государственного обвинения и признал Чекалина виновным. Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 194 миллиона рублей.

Тарасова уточнила, что ранее сторона обвинения настаивала на более крупной финансовой санкции — свыше 196 миллионов рублей, исходя из доходов за пятилетний период. Она также отмечала необходимость реального лишения свободы в рамках позиции прокуратуры.

Отдельно прокурор заявила, что ведомство поддерживает вывод суда о виновности фигуранта.

«С признанием Чекалина виновным мы согласны. Вопрос об обжаловании будет решен исключительно после получения итогового решения по уголовному делу», — заявила Тарасова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что защита Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), намерена добиваться отмены приговора, заявляя об отсутствии состава преступления. Адвокат Сергей Гуров отмечал, что сторона защиты не согласна с выводами суда.

Согласно материалам дела, Чекалин признан виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей.

