Лидер партии «Тиса» заявил, что от диалога с Москвой Будапешту никуда не деться.

Одна из стран, которая серьезно зависит от поставок энергоресурсов, — это Венгрия. Там сегодня фактически сменилась власть. Она перешла к оппозиции во главе с прозападным Петером Мадьяром.

Европа поспешила поздравить его с победой, но сейчас уже задумалась. Только что Мадьяр заявил, что поддерживает решение Орбана заблокировать Украине помощь в 90 миллиардов евро, не собирается помогать Киеву оружием и будет продолжать покупать нефть у России. Так какую политику теперь будет проповедовать Будапешт — попытался разобраться корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Будапешт в революционном экстазе. Оппозиция берет власть под визг и свист студенчества, гул машин и громогласный лозунг образца венгерского восстания — русские почему-то пять должны домой. Топчут плакаты партии Виктора Орбана, закутываясь в европейские флаги, и многотысячная толпа скандирует новый политический маршрут страны. Будущий премьер — Петер Мадьяр, поднимается на пьедестал. Его фамилия так и переводится: буквально «венгр». А кадровый резерв уже идет в пляс под эту европейскую, как в таких случаях говорят, дудочку.

На другом конце города сквозь слезы сторонники признают поражение, но вовсе не разжимают антибрюссельский кулак: они еще попляшут у Орбана.

«Результат болезненный, но ясный; право формировать правительство нам не предоставлено. Как бы не сложилось, даже находясь в оппозиции, мы будем служить нашей родине и венгерской нации», — заявил Виктор Орбан.

Хотя, конечно, через весь ЕС прокатилось в его адрес злорадное ликование. Дональд Туск как будто сам выиграл эти выборы.

«У меня камень с души упал — я переживал до самого конца», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

У Фридриха Мерца долгожданное облегчение с утра.

«Да, теперь все станет проще. Кстати, я также лично очень благодарен и испытываю облегчение», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Урсула фон дер Ляйен уже натягивает ниточки, наивно полагая, что Мадьяр будет более управляем — еще одной брюссельской марионеткой.

«Если посмотреть на заявления Мадьяра во время кампании, уже видно, что он четко ориентирован на европейский путь», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Но важно не упрощать картинку: Будапешт отнюдь не капитулировал. В официальной программе победителей никакого повода для евроторжества. Членство Украины в ЕС — только через референдум, а это еще сильнее затягивает процесс. Миграция? Никаких открытых границ. И то же самое в энергополитике: на первом же послевыборном брифинге сегодня Мадьяр и сам понимает, что никуда Венгрии не деться от российских ресурсов, и ему придется садиться за стол переговоров с Москвой.

«Москва, как и Венгрия, демонстрируют готовность к прагматичному сотрудничеству», — заявил Петер Мадьяр.

Да, Мадьяр заметно мягче к Брюсселю, да, его «Тиса» обещает вернуть замороженные деньги ЕС, восстановить доверие с союзниками и укрепить связи с НАТО. Вместо грубого орбановского тарана, Европа получает более рукопожатного и все же не идеального для нее премьера.

«Венгрия не будет поставлять оружие на Украину. Вместе с тем это также хитрое решение потенциальных новых венгерских властей. Дело в том, что Венгрии просто нечего посылать киевскому режиму», — считает политолог Иван Мезюхо.

Даже сам парламент Венгрии, за который шло сражение, как декорация этого упрямства, сама его архитектура — отдельный исторический манифест. При том что это не самый старый европейский парламент, его возвели в конце XIX века как неоготический символ венгерской государственности — не чтобы слиться с континентом, а наоборот — выделиться на его фоне.

И вот уже сегодня, после стихшей обманчивой эйфории, это наконец дошло и до брюссельских боевых листков вроде издания Politico: победа венгерской оппозиции и для Европы, и для Зеленского — горько-сладкая. И еще одна неприятная для Брюсселя правда: проблема была не только в самом Орбане. Слишком долго он служил идеальным громоотводом для всего Евросоюза.

«Раньше некоторые страны ЕС скрывались за Виктором Орбаном. Теперь этот аргумент исчезнет», — отметил ведущий аналитик Европейского политического центра в Брюсселе Янис Эммануилидис.

Выходит, удобные отговорки — «это все Орбан» — уходят в прошлое, и без него, возможно, еще больше европейских столиц вынуждены будут показать свое истинное, уставшее от евросоюзовской бюрократии лицо на первом же заседании по вопросу, скажем, выделения Киеву 90 миллиардов евро кредита или новому пакету антироссийских санкций.

