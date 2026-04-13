Пожар в центре Петербурга: огонь охватил 600 квадратных метров в доме на Невском

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Дорожное движение пришлось перекрыть.

В Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в доме № 65 на Невском проспекте. По данным МЧС, возгорание началось днем 13 апреля на чердаке шестиэтажного здания, которое известно как доходный дом Рюля — Блокка.

Изначально площадь пожара составляла около 100 квадратных метров, однако вскоре огонь начал распространяться по деревянным конструкциям и перекинулся на мансардные помещения. В результате площадь возгорания увеличилась до 600 квадратных метров.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. Уже через 12 минут после вызова пожару присвоили повышенный ранг сложности 1БИС. В тушении участвуют 19 спасателей и четыре единицы техники.

«Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Работу пожарных осложняют высокая пожарная нагрузка и особенности конструкции здания. Дом является объектом культурного наследия регионального значения, что также влияет на ход ликвидации возгорания.

В целях безопасности движение транспорта на Невском проспекте временно перекрыли — ограничения введены на участке от Владимирского проспекта до площади Восстания.

К проверке обстоятельств случившегося подключилась прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга. Причины пожара предстоит установить по итогам пожарно-технической экспертизы. Расследование находится на контроле надзорного ведомства.

Историческое здание, где произошло ЧП, было возведено еще в XIX веке и позже перестроено банкиром Генрихом Блокком. Сегодня часть помещений используется под жилье и аренду.

