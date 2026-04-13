Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр согласился с блокировкой выделения Украине 90 миллиардов евро. Он также выступил против ускоренного вступления Незалежной в Евросоюз. Об этом сообщает портал 444.

Кредит под вопросом

Действующий премьер Виктор Орбан заблокировал выделение Будапештом 90 миллиардов евро в ответ на остановку Киевом транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Поставки прекратились с 27 января, что затронуло Венгрию и Словакию. Орбан потребовал от Украины возобновить прокачку. Он заявил, что в противном случае Будапешт не будет одобрять никакие решения ЕС, выгодные Киеву.

Мадьяр, чья оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах 12 апреля, согласен с этой позицией. Ранее он неоднократно давал понять, что выступает против выделения финансовой помощи Киеву, а также против отправки венгерского оружия Украине.

В Брюсселе возлагали надежды на смену власти в Венгрии, рассчитывая, что новый премьер пересмотрит позицию Будапешта.

Однако, как отмечают в СМИ, решение о выделении Украине 90 миллиардов евро остается замороженным.

Против ускоренного вступления в ЕС

Кроме того, Мадьяр не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз и намерен вынести этот вопрос на референдум.

Согласно опросам, почти две трети венгров выступают против членства Украины в ЕС, а 74% считают, что Будапешт не должен отправлять Киеву финансовую помощь.

Венгерский парламент должен принять присягу не позднее 12 мая, а новое правительство приступит к работе не раньше начала июня.

Только после этого станет ясна окончательная позиция Будапешта по украинскому вопросу.

