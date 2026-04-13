Сбежала по своей воле: исчезнувшая девочка была найдена спустя 30 лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее муж знал о поисках, но скрывал правду.

Женщина, пропавшая в 13-летнем возрасте в американском штате Аризона, была обнаружена живой спустя 32 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Исчезнувшая, которой сейчас 45 лет, годами строила свою жизнь под новым именем. Она успела выйти замуж и воспитать троих сыновей. За прошедшие годы женщина получила образование психолога и устроилась на работу в фирму по частным расследованиям, специализирующуюся на страховом мошенничестве.

Ее супруг, с которым она состоит в браке уже 28 лет, заявил, что знал правду еще до свадьбы. Однако он предпочел не раскрывать секрет жены.

Все это время правоохранительные органы безуспешно пытались найти ее. Полиция предполагала худшие сценарии, включая похищение незнакомцем. Однако расследование отдела по раскрытию старых дел с использованием социальных сетей и баз данных помогло установить ее текущее местоположение. Женщина жила в городе Спрингфилд, находящемся в 1770 километрах от места ее исчезновения.

Выяснилось, что в мае 1994 года подросток покинула дом добровольно из-за семейных разногласий. Шериф сообщил, что женщина призналась в побеге. По ее словам, она не желала оставаться в нездоровой обстановке. При этом американка отказывается называть имена людей, помогавших ей скрыться в юности.

В 1990-х годах полиция подозревала, что к исчезновению причастна мать девочки, у которой не было прав на опеку. В настоящее время следователи выяснили, что женщина живет в пятикомнатном особняке и заботится о своей пожилой матери, страдающей болезнью Паркинсона.

Хотя многие детали ее долгого отсутствия остаются туманными, дело официально закрыли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.