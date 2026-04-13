«Невиновен»: защита Артема Чекалина обжалует приговор

Защита бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, Артема Чекалина, намерена добиваться отмены решения суда. Адвокат Сергей Гуров рассказал 5-tv.ru, что в действиях его подзащитного нет состава преступления.

Ранее суд приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. А также был назначен штраф в 194 миллиона рублей.

Позиция защиты: валютного состава нет

«Вы стали свидетелями осуждения человека, который это преступление не совершал. Позиция стороны защиты изначально, как и позиция Артема, строилась на том, что он невиновен в этом преступлении, в котором его обвиняли», — отметил Гуров.

По словам адвоката, его подзащитный признал вину в части уклонения от уплаты налогов. Однако Чекалин сразу же исправил эту ошибку, выплатив все задолженности, пени и штрафы государству.

«Речь идет не об уплате налогов, а именно о валютном составе, которого в действиях Артема, защита убеждена на 100%, без всяких „но“ и „если“, нет. Поэтому защита считает приговор необоснованным, незаконным и будет его обжаловать», — заявил Гуров.

Адвокат отметил, что Чекалин не собирался скрываться или убегать. По его словам, прения сторон закончились поздно вечером в пятницу, 10 апреля. К сожалению, по словам Гурова, убедить суд в невиновности Чекалина не удалось.

«Я еще раз говорю, мы не опускаем руки, мы искренне считаем, что в действиях Артема преступления того, которое ему вменяли, а именно валютного состава, никакого нет. Мы приложим все силы к тому, чтобы это доказать рано или поздно. Я больше чем уверен, что мы это докажем», — подчеркнул защитник.

Об отсрочке речь не идет

Отвечая на вопрос журналистов о возможности отсрочки исполнения приговора как отцу троих малолетних детей, адвокат пояснил, что закон предусматривает такую возможность только для родителей-одиночек.

«Поэтому в данном конкретном случае пока говорить об этом не будем», — резюмировал Гуров.

В завершение он пожелал здоровья бывшей супруге Чекалина — блогеру Лерчек, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии.

«Я хочу пожелать большого здоровья Валерии, чтобы она как можно быстрее выздоровела и была со своими детьми», — сказал адвокат.

Производство в отношении самой Лерчек выделено в отдельное дело и приостановлено из-за тяжелой болезни. Блогер проходит курс химиотерапии.

