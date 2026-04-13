Опубликовано видео, как Артема Чекалина взяли под стражу в зале суда

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Блогера приговорили к семи годам колонии за вывод денег за рубеж.

Бывшего мужа блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.) Артема Чекалина взяли под стражу. Ему надели наручники и вывели из зала суда. Видео публикует 5-tv.ru.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в размере 194 миллионов рублей. Осужденный спокойно выслушал приговор, заявив, что он ему понятен.

Чекалина признали виновным в организации незаконного вывода крупной суммы денег за рубеж. По версии следствия, с помощью поддельных документов он перевел более 250 миллионов рублей в ОАЭ.

Артем свою вину не признал. В последнем слове он настаивал на своей невиновности и просил суд учесть наличие троих детей и назначить ему условный срок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще одной обвиняемой по этому делу выступала Лерчек. Но производство в отношении нее приостановлено из-за состояния здоровья блогера. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. С нее сняли меру пресечения в виде домашнего ареста.

