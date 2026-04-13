Артему Чекалину назначили штраф в 194 миллиона рублей

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдномимом, Лерчек Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии по делу о выводе денег за рубеж. Он также должен будет оплатить штраф в размере 194 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Наказание и обвинение

Гагаринский суд Москвы вынес приговор Чекалину 13 апреля. Прокурор ранее запрашивал для подсудимого 7,5 года колонии и штраф в 197 миллионов рублей.

Артем Чекалин проходил по делу о незаконных валютных операциях. По версии следствия, он вместе с бывшей супругой вывел в ОАЭ более 250 миллионов рублей, используя подложные документы.

Позиция подсудимого

Сам Чекалин не признал вину и настаивал на своей невиновности. В последнем слове он попросил в случае обвинительного вердикта назначить условный срок, так как у него трое общих детей с Лерчек.

Перед заседанием он рассказал журналистам, что ему пришлось попрощаться с детьми.

«С тяжелым сердцем в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой. Были детские слезы, детское разочарование. Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — поделился Чекалин.

Дело Лерчек приостановлено

Производство в отношении самой Валерии Чекалиной выделено в отдельное дело и приостановлено. У блогера диагностирован рак желудка четвертой стадии, сейчас она проходит лечение. Домашний арест с нее сняли еще 16 марта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.