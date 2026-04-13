Названы пять фраз, которые чаще всего используют телефонные мошенники

Раскрыты распространенные схемы обмана через звонки и сообщения.

В 2026 году анализ обращений граждан в банки и правоохранительные органы позволил выделить пять типичных фраз, которые с высокой вероятностью указывают на мошеннические действия. Об этом изданию Газета.ру сообщил эксперт в области информационной безопасности Артем Жадеев.

По его словам, первая распространенная формулировка звучит как: «Ваш аккаунт на „Госуслугах“ взломан, сейчас придет код, продиктуйте его». Представители государственных структур никогда не запрашивают коды подтверждения, а подобные просьбы направлены на получение доступа к учетной записи.

Вторая схема связана с сообщениями о якобы зафиксированной попытке оформления кредита: «Переведите деньги на безопасный счет». Подобных счетов не существует, а сам термин используется исключительно злоумышленниками для вывода средств.

Третья фраза касается инвестиций: «Успейте открыть инвестиционный счет сегодня, доход гарантирован». Гарантированная прибыль на финансовых рынках невозможна, а подобные обещания характерны для фиктивных платформ.

Четвертый вариант связан с давлением через силовые структуры: «С вашего счета финансируются запрещенные организации, для разбирательства соединяю с ФСБ». Сотрудники правоохранительных органов не ведут подобные разговоры по телефону и не подключают к ним третьих лиц, подобные заявления используются для психологического давления.

Пятый сценарий распространяется через мессенджеры и начинается с короткого сообщения «это ты на фото?» с прикрепленной ссылкой. Переход по ней может привести к установке вредоносного программного обеспечения или фишинговому ресурсу, предназначенному для кражи данных.

Во всех перечисленных случаях рекомендуется прекращать общение и не переходить по подозрительным ссылкам.

