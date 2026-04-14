Опасный фрукт: Грейпфрут может представлять серьезную угрозу

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он способен неожиданно изменить действие препаратов и привести к тяжелым последствиям.

Грейпфрут может представлять серьезную угрозу для людей, принимающих определенные медикаменты. Как писало издание The Guardian, сочетание этого цитрусового с рядом лекарств способно привести к крайне тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода.

Причина кроется в содержащихся в плоде фуранокумаринах — веществах, которые вмешиваются в процесс переработки лекарств в организме.

В результате препараты начинают действовать значительно сильнее, чем предусмотрено, фактически вызывая эффект передозировки. Это может привести к нарушению работы почек, проблемам с дыханием, внутренним кровотечениям и другим опасным состояниям.

Особенно уязвимыми считаются пожилые люди. Их организм хуже справляется с резким усилением действия медикаментов, что повышает риск осложнений. При этом важно учитывать, что опасные вещества из грейпфрута сохраняются в организме в течение нескольких часов после его употребления.

По данным канадских специалистов, число препаратов, опасных при сочетании с этим фруктом, заметно выросло: если ранее их было около двух десятков, то позже — уже более сорока.

В общей сложности выявлено порядка 85 лекарств, взаимодействующих с грейпфрутом, и почти половина из них может вызывать серьезные побочные эффекты.

Речь идет о достаточно распространенных категориях препаратов — от средств для лечения депрессии и тревожных расстройств до лекарств, применяемых при аллергии, сердечных заболеваниях, судорогах и повышенном уровне холестерина.

Доктор Дэвид Бэйли из Института Лоусона по исследованию проблем здоровья назвал сложившуюся ситуацию «тревожной». По его словам, риск усугубляется тем, что врачи не всегда учитывают взаимодействие лекарств с продуктами питания, а пациенты нередко не сообщают о своих пищевых привычках.

Кроме грейпфрута, аналогичную опасность могут представлять и другие цитрусовые — например, севильские апельсины, которые используются для приготовления мармелада, а также лаймы. В них содержатся те же вещества, способные усиливать действие лекарственных препаратов.

Специалисты рекомендуют на время лечения отказаться от подобных продуктов, чтобы избежать нежелательных и потенциально опасных последствий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.