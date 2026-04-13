Ученые потребовали запретить варить живых омаров из-за «невыносимых мучений»

Исследователи доказали способность ракообразных испытывать страдания, аналогичные человеческим.

Традиционный способ приготовления морепродуктов путем их погружения в кипяток живьем провоцирует «невыносимые мучения» и должен быть немедленно запрещен на законодательном уровне в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты обнаружили, что норвежские омары, которые являются базовым ингредиентом, воспринимают физическую боль так же, как люди и другие млекопитающие. В ходе экспериментов выяснилось, что обычные анальгетики, такие как аспирин и лидокаин, значительно притупляют реакцию этих существ на вредоносные электрические импульсы.

«Основываясь на научных данных, варить ракообразных заживо негуманно, поэтому я поддерживаю концепцию запрета этой практики. Мы никогда не допустили бы, чтобы корову или курицу варили заживо, поэтому пришло время пересмотреть наше отношение к этим животным», — отметила эксперт по поведению животных Линн Снеддон.

Авторы научной работы подчеркивают, что полученные результаты свидетельствуют о способности омаров чувствовать боль, а не просто демонстрировать механические рефлексы. Ранее считалось, что их попытки спрятаться от горячей воды обусловлены лишь холоднокровием и отсутствием терморегуляции. Однако реакция на медикаменты доказывает наличие сложной эмоциональной составляющей мучений.

На текущий момент подобная жестокая кулинарная обработка уже признана незаконной в Австрии, Новой Зеландии, Норвегии и некоторых регионах Австралии. Ученые настаивают, что британское право, которое формально признает ракообразных разумными существами с 2022 года, должно соответствовать этим нормам.

Ведущий автор исследования Элефтериос Касиурас добавил, что реакция на обезболивающие при потенциально болезненных процедурах доказывает наличие у животных системы восприятия, очень близкой к человеческой.

Для тех, кто хочет убивать и готовить морепродукты цивилизованно, эксперты предлагают использовать альтернативные методы, такие как предварительное оглушение холодом или мгновенное разрушение центральной нервной системы специальным шипом.

Еще одной опцией для крупных производств может стать использование мощных электрических разрядов. Тем не менее в научной среде сохраняются дискуссии относительно мелких видов, таких как креветки.

Профессор Хенрик Лауридсен из Орхусского университета считает, что для омаров и крупных крабов запрет на кипячение абсолютно оправдан и практичен, однако для массовой заготовки мелких креветок механическое или электрическое умерщвление каждой особи может оказаться трудновыполнимым в бытовых условиях.

Основной вопрос заключается в том, какой уровень боли общество готово принять при взаимодействии с другими биологическими видами.

