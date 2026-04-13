Режим питания для собак: ветеринар дал рекомендации по кормлению питомцев

Mirror: кормить питомцев нужно по четкой схеме во избежание вреда здоровью

Лишний перекус или голодание могут навредить четвероногому другу.

Ветеринар Амир Анвари представил подробную инструкцию по частоте кормления собак в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей здоровья. Об этом сообщило издание Mirror.

Специалист подчеркнул, что правильный график приема пищи критически важен для предотвращения резких скачков сахара в крови и обеспечения гармоничного развития организма животного.

По словам врача, ошибки в дозировке еды и периодичности питания могут привести к серьезным медицинским последствиям, поэтому владельцам стоит придерживаться четкой схемы, адаптированной под этапы взросления четвероногого друга.

Для самых маленьких щенков в возрасте от двух до трех месяцев Анвари рекомендует четырехразовое питание.

«В этом возрасте у щенков крошечные желудки и очень высокие энергетические потребности. Они быстро растут, быстро сжигают глюкозу и подвергаются более высокому риску низкого уровня сахара в крови (особенно декоративные породы)», — объяснил ветеринар.

Частые приемы пищи небольшими порциями помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы, способствуют быстрому росту мозга и тела, а также предотвращают пищеварительную перегрузку.

Когда питомцу исполняется три месяца, количество кормлений можно сократить до трех раз в день, что актуально вплоть до полугодовалого возраста. В этот период желудок собаки увеличивается, а регуляция сахара в крови становится более стабильной.

В возрасте от шести до 12 месяцев большинство средних и мелких пород могут переходить на двухразовое питание. Однако для крупных собак Анвари советует сохранять трехкратный режим подольше, чтобы избежать риска заворота кишок и обеспечить контролируемый рост.

Для взрослых особей старше года универсальным стандартом считаются два приема пищи в день. Специалист отметил, что хотя некоторые здоровые взрослые псы могут обходиться и разовым кормлением, это не является идеальным вариантом, особенно для больших животных.

