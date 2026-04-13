Американский певец — вокалист Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер — выступил в Москве с сольным концертом. В интервью 5-tv.ru он рассказал, что думает о России, как за 37 лет изменилась наша страна в его глазах, а также о рок-музыке и о том, сможет ли ИИ в итоге заменить настоящих музыкантов.

«Россия сильно изменилась»

Впервые Джо Линн Тернер посетил Россию зимой 1989 года. Тогда он дал 20 выступлений в Москве и Ленинграде. В целом он пробыл в Советском Союзе месяц.

Музыкант рассказал, что, по его мнению, за последние 37 лет наша страна сильно изменилась.

«Я думаю, все изменилось. С первого раза и до сейчас ситуация полностью поменялась. Во всех отношениях, по моему мнению. Очень сильно изменился образ жизни», — сказал артист.

Джо Линн Тернер был в разных городах России. Он отметил, что к нему везде относились с теплотой.

«Россия особенная»

При этом, отвечая на вопрос журналиста, есть ли что-то, что его удивляет в русских, он сказал: «Нет». Дело в том, что Джо Линн Тернер — итальянец. По его мнению, у русских и итальянцев много общего. Именно поэтому он нашел русскую культуру очень глубокой, богатой и особенной.

«Когда я встречаю людей, все то же самое: „Приходи поесть, приходи выпить, приходи повеселиться“. Все такие чудесные. Это точно как в моей итальянской семье. Поэтому я считаю это очень особенным в России», — сказал музыкант.

«Рок изменил мир»

Джо Линн Тернер уверен: рок-музыка изменила мир. Она, как считает артист, дала возможность выражать себя.

«Многие люди могут выражать себя совершенно по-разному благодаря рок-музыке. До рок-музыки развлечения и шоу были очень стандартными. Рок изменил все. И вместе с ним изменилась культура. Изменились сами люди, их мышление. Рок изменил мир», — сказал Джо Линн Тернер.

Когда появился Элвис Пресли, The Beatles, все изменилось, уточнил музыкант.

«Вся музыка стала другой. А теперь существует столько разных видов рока и вариаций музыки, столько разных направлений и культур рока — будь то металл, поп или классический рок. Это потрясающе, что сделал рок», — добавил музыкант.

«ИИ можно использовать как инструмент»

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Джо Линн Тернер также рассказал о том, что он думает об ИИ.

«К искусственному интеллекту можно относиться двумя способами. Многие люди считают его очень негативно — что он заменит музыкантов, изменит музыку и так далее. Но есть и другая позиция: ИИ можно использовать как инструмент», — сказал артист.

Певец уточнил: сначала он был категорически против ИИ. Однако позже углубился в изучение этого вопроса, и понял — нейросети могут быть полезны.

«Это очень хороший инструмент», — сказал Джо Линн Тернер.

При этом артист уверен: ИИ не заменит человека.

«Может, он заменит некоторых людей, работающих с компьютерными технологиями, возможно. Но что касается музыканта — ИИ будет делать то, что вы ему скажете», — подчеркнул Джо Линн Тернер.

Настоящие музыканты будут использовать ИИ как инструмент, чтобы улучшить свою игру, написание песен, аранжировок, добавил артист.

