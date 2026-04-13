«Явное неуважение»: сколько лет грозит девушке за кальян из кулича

Жительнице Саранска за кальян из кулича может грозить до трех лет тюрьмы

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Определяющее значение при рассмотрении дела будет иметь установление умысла.

Фигурантке уголовного дела о публичных действиях с пасхальным куличом в Москве может грозить до трех лет лишения свободы в зависимости от обстоятельств. Об этом сообщил юрист и адвокат Андрей Харламов в беседе с 5-tv.ru.

По его словам, правовая квалификация подобных действий осуществляется по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»). Максимальное наказание варьируется от штрафа и обязательных работ до лишения свободы сроком до одного года, однако при отягчающих обстоятельствах, в том числе если действия совершаются в местах религиозного значения, срок может увеличиваться до трех лет.

Фото, видео:Instagram*/hjertesmerter

Харламов пояснил, что ключевым фактором при рассмотрении дела станет установление умысла. Следствию предстоит определить, были ли действия направлены на оскорбление религиозных чувств верующих и выражали ли они явное неуважение к общественным нормам. Для этого назначаются комплексные экспертизы, включая религиоведческое и лингвистическое исследования.

«И если публично вы демонстрируете пренебрежение к той или иной вере, то, в принципе, при наличии совокупности обстоятельств и доказательств могут привлечь, в том числе, к уголовной ответственности, потому что такие публичные действия выражают явное неуважение», — пояснил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщил о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, произошедшего не позднее 13 апреля 2026 года в одном из заведений на улице Сретенка. По данным следствия, девушка сделала кальян с использованием пасхального кулича, зафиксировала происходящее на видео и распространила запись в социальных сетях.

В настоящее время личность фигурантки установлена. Следственные органы планируют ее доставление в подразделение для проведения допроса и дальнейших процессуальных действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ