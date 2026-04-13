Уснул на морозе: врачи вернули к жизни человека после клинической смерти

В Якутии врачи запустили сердце мужчины после 5,5 часов клинической смерти

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Пациент уснул на скамейке после застолья и получил смертельное переохлаждение.

Врачи Мирнинской центральной районной больницы в Якутии спасли мужчину, который провел в состоянии клинической смерти пять часов 34 минуты из-за сильнейшего переохлаждения. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

В конце марта местный житель, возвращаясь домой после застолья, почувствовал усталость, присел на лавочку и уснул на морозе. Прохожие вызвали скорую.

Прибывшая бригада констатировала клиническую смерть: пульс отсутствовал, давление обнулилось, кардиограмма показывала прямую линию.

Фельдшер связался с реанимационным отделением, где дежурил врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Босиков — бывший главный внештатный реаниматолог Минздрава Якутии. Он распорядился везти пациента в больницу и применил уникальную методику спасения при переохлаждении.

«В течение четырех часов температуру тела поднимали с 24 до 34 градусов», — говорится в сообщении ЦРБ.

Когда температура достигла 34 градусов, начали расширенную сердечно-легочную реанимацию: непрямой массаж сердца, ИВЛ и введение препаратов, стимулирующих кровообращение. Спустя 25 минут на мониторе появилась электрическая активность сердца.

Сутки мужчина пробыл в искусственной коме. После пробуждения врачи отметили, что все жизненно важные органы работают нормально. Через пять дней пациента выписали домой.

