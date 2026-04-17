Как сохранить здоровье после 20 лет: главные правила для женщин разного возраста

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Секрет долголетия прост: заботиться о себе нужно десятилетиями.

Забота о себе — это не разовая акция, а привычка на всю жизнь. Правильное питание, спорт, полноценный сон и своевременные визиты к врачу — база, которая работает в любом возрасте. Издание New York Post рассказало, на какие обследования и привычки стоит обратить внимание женщинам в разные периоды жизни.

В 20 лет: формируем фундамент

В этом возрасте важно найти «своего» терапевта, который будет вести вас долгие годы. Первый визит обычно проходит между 18 и 25 годами. На приеме врач проведет осмотр, назначит базовые анализы крови и соберет семейный анамнез.

Если у близких родственников были наследственные заболевания, наблюдение и специальные скрининги могут начаться раньше.

Параллельно стоит начать регулярно посещать гинеколога — лучше делать это еще в школе или студенчестве.

Самое время выработать полезные привычки: наладить режим сна и питания, добавить физическую активность. И, конечно, отказаться от курения, алкоголя и других зависимостей. Чем раньше вы это сделаете, тем легче будет сохранить здоровье в будущем.

В 30 лет: думаем о будущем

Если вы еще не рожали и планируете беременность, самое время обсудить с врачом вопросы фертильности, в том числе возможность сохранения яйцеклеток.

Не забывайте о репродуктивном здоровье. Мазок на онкоцитологию (Пап-тест) женщины сдают с 21 года, а тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) рекомендуется с 30 лет. Периодичность обследований зависит от предыдущих результатов. Вакцинация против ВПЧ возможна до 45 лет.

С 30 лет у каждого взрослого дома должен быть тонометр. Гипертония приводит к болезням сердца, инсульту и даже слепоте, поэтому давление нужно контролировать регулярно. Норма — ниже 120–130/80 мм рт. ст. Измеряйте давление хотя бы два раза в неделю и показывайте результаты врачу.

В 40 лет: проверяем зрение, кожу и молочные железы

При наличии гипертонии, диабета или других хронических болезней ежегодный визит к окулисту обязателен. Раз в год стоит показываться и дерматологу для комплексного осмотра кожи.

С 40 лет всем женщинам показана ежегодная маммография для раннего выявления рака молочной железы. Если грудь очень плотная, врач может назначить дополнительное УЗИ.

С 45 лет (при среднем риске) пора пройти первую колоноскопию для скрининга колоректального рака. При наследственной предрасположенности обследование начинают раньше.

В 50 лет: вакцинация и подготовка к менопаузе

В 50 лет самое время сделать прививку от опоясывающего лишая и пневмококковой инфекции. И не забывайте про ревакцинацию от столбняка — каждые десять лет.

В период перименопаузы у многих женщин появляются приливы, ночная потливость, перепады настроения, «туман в голове» и набор веса. Гормональная терапия может облегчить симптомы, но назначать ее должен врач.

Также стоит пересмотреть рацион и уровень физической активности — в менопаузе риск набрать лишний вес особенно высок.

Из-за ускоренной потери костной массы повышается риск переломов. После наступления менопаузы рекомендуется пройти денситометрию — исследование плотности костей. Для профилактики остеопороза важны кальций, витамин D и силовые нагрузки.

В 60 лет: проверка памяти

После 65 лет стоит пройти скрининг когнитивных функций. Например, «Краткий опросник для оценки психического статуса» (Mini-Mental State Examination) — простой тест из 15 вопросов, который помогает выявить ранние признаки деменции.

В 70 лет и старше: активность и планирование

В этом возрасте врачи советуют задавать себе три главных вопроса: сохраняю ли я умственную, физическую и социальную активность?

Многие после 70 перестают правильно питаться и двигаться. В этот период полезно учить новые языки, находить хобби, заводить друзей — это продлевает жизнь.

Бросать курить и сокращать алкоголь никогда не поздно. Даже в этом возрасте такие шаги значительно улучшат самочувствие и увеличат продолжительность жизни.

Также стоит назначить доверенное лицо по медицинским вопросам и продумать возможные потребности в уходе. Регулярные медосмотры и ежегодные визиты к терапевту остаются обязательными.

Главный секрет долголетия прост: здоровый образ жизни нужно поддерживать десятилетиями. И ваш лечащий врач — главный помощник на этом пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.