В Сочи мужчина сорвался в ущелье со смотровой площадки и погиб

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

В Сочи мужчина сорвался в ущелье с высоты около 200 метров, проигнорировав запрещающие знаки и ограждения. Трагедия на территории Тисо-самшитовой рощи. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

По предварительной информации, мужчина является местным жителем. Он обошел бетонные ограждения смотровой площадки «Белые скалы» и запрещающие знаки. Из-за опрометчивого решения мужчина сорвался в ущелье. Высота падения составила около 200 метров.

Спасатели оперативно прибыли на место. Погибшего обнаружили на тропе, недалеко от пещеры. Для эвакуации тела из труднодоступной горно-лесной местности сотрудникам двух подразделений ЮРПСО пришлось использовать специальные носилки.

После того как тело достали, его передали сотрудникам следственных органов для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Спасатели призывают туристов и местных жителей не игнорировать запрещающие знаки и не подвергать свою жизнь опасности ради экстремальных фото или острых ощущений.

