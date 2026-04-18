🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 18 апреля, это день, когда стоит искать гармонии для себя, а не жертвовать собой ради других.
♈️Овны
Овны, вы набрали прекрасный темп и уже многого добились. Самое время, чтобы замедлиться и дать себе отдохнуть, наметив новые цели.
Космический совет: успех в спокойствии.
♉ Тельцы
Тельцы, избегайте лишнего стресса. Постарайтесь даже в работе обрести уют и покой, тогда сможете справиться со всеми невзгодами.
Космический совет: порадуйте себя.
♊ Близнецы
Близнецы, помните, что старый друг лучше новых двух. Вас могут окружать все новые люди и знакомые, но это не повод сжигать мосты со старыми.
Космический совет: держитесь за прошлое.
♋ Раки
Раки, заботьтесь только о близких людях. Не давайте другим пользоваться вашей добротой, иначе в нужный момент вас может не оказаться рядом с теми, кто этого достоин.
Космический совет: расставьте приоритеты.
♌ Львы
Львы, вдохновляйте людей вокруг. Помните, что достижения ничего не стоят, если их не с кем разделить. Станьте душой компании.
Космический совет: цените себя.
♍ Девы
Девы, контроль может сломать вас. Очистите пространство вокруг и дайте себе отдохнуть.
Космический совет: обретите штиль.
♎ Весы
Весы, пылайте любовью к жизни. Именно она позволит разукрасить мир в яркие краски. Не теряйте столь важного чувства.
Космический совет: делитесь энергией с другими.
♏ Скорпионы
Скорпионы, откажитесь от поверхностных суждений. Заглядывайте в глубь любого вопроса, только так докопаетесь до истины.
Космический совет: ищите дно айсберга.
♐ Стрельцы
Стрельцы, дела и обязательства могут дать вам многое, но взамен лишат свободы. Помните о том, что вам важно на самом деле.
Космический совет: откажитесь от ярлыков.
♑ Козероги
Козероги, не дайте другим отвлечь вас от нужной цели. Соблазны будут кружить вокруг, но если выстоите, получите больше, чем могли бы пожелать.
Космический совет: испытайте свою душу.
♒ Водолеи
Водолеи, со всех сторон к вам сегодня устремятся важные советы и идеи. Не отворачивайтесь и не пренебрегайте ими, лучше запишите и используйте.
Космический совет: примите дары.
♓ Рыбы
Рыбы, не слушайте тех, кто будет пытаться заставить вас отказаться от собственных мечтаний. Если сохраните веру, добьетесь невозможного.
Космический совет: создайте свой мир.