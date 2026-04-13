Папа Римский Лев XIV заявил, что не боится Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Stefano Costantino

Президент США в соцсетях написал, что понтифик плохо разбирается в некоторых вопросах.

Папа Римский Лев XIV заявил, что он не боится президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Я не боюсь администрации Трампа, я говорю о Евангелии и продолжу громко высказываться против войны», — сказал понтифик журналистам на борту самолета в Алжир.

Кроме того, он добавил, что не намерен вступать в дискуссию с американским лидером. При этом Папа Римский не считает свои слова нападками на США или Трампа.

Такое заявление Папа Римский сделал после того, как президент США написал в социальных сетях, что, по его мнению, Лев XIV слаб в вопросах преступности и внешней политики. Стоит отметить, что прежде понтифик не поддержал министра войны США Пита Хегсета в том, что Соединенные Штаты, по его мнению, ведут борьбу во имя Христа.

