Москвичам рассказали, когда пройдет первая весенняя гроза

В Центральной России ожидается майская жара.

После волны холодов в Центральную Россию вернется весеннее тепло. Если во вторник в Москве еще ожидаются кратковременные дожди и даже первая гроза, то со среды картина начнет меняться. Синоптики не исключают, что воздух в столице на этой неделе может прогреться до почти летних плюс 17 градусов.

«Температура днем — плюс 10-12. В следующие дни давление будет расти. Поэтому, практически, среда и, можно сказать, до воскресенья, практически, переменная облачность, без осадков. В воскресенье, предварительно, кратковременный дождик даем, но уже ветер восточных до пяти метров в секунду и температурный фон повыше — где-то на градус-два выше нормы», — уточнил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Тепло начинает набирать обороты и в Петербурге. Воздух прогреется, как минимум, до плюс 14 градусов. Даже ночи будут теплыми. Синоптики говорят, что уже в эти выходные наконец-то можно будет сменить резину.

При этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила агентству «Москва», что первая весенняя гроза в столице может пройти во вторник, 14 апреля. По словам специалиста, вероятность природного явления составляет более 50%. В городе выпадет около восьми миллиметров осадков.

