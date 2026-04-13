Подмосковные школьники сделали космические снимки на собственный спутник

Фото: MAX/Образование Подмосковья/obr_mo

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Учащиеся запустили аппарат с телескопом на борту еще в 2023-м.

Школьники из Подольска сделали космические снимки на спутник «УмКА-1», который запустили еще в 2023 году. Об этом сообщило министерство образования Московской области в канале в мессенджере MAX.

Фотографии удалось сделать с помощью телескопа на борту. В публикации отмечается, что уже ведется работа над аппаратом «УмКА-2».

Южные космические инженеры учатся в школе № 29 города Подольска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы советскую систему общественно полезного труда. По словам Павловой, такая практика позволит привлекать школьников к работе без получения согласия родителей и станет важным этапом в воспитательном процессе.

В перечень обязанностей учащихся предлагается включить дежурства: уборку парт, мытье досок и подготовку кабинетов к занятиям, а также уход за комнатными растениями. Вне школы дети могли бы заниматься благоустройством прилегающих территорий — собирать листву, сажать цветы и деревья, расчищать дорожки от снега.

Павлова подчеркнула, что труд должен быть не принудительной повинностью, а естественной и осмысленной частью школьной жизни, пронизанной заботой об общем деле и чувством коллективизма. По ее мнению, возврат к проверенному советскому опыту поможет воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности, подготовит детей к взрослой жизни и научит уважать любой труд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.