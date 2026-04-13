Реализовали десятки тысяч сделок: что известно о задержанных фондовых мошенниках

Злоумышленники подозреваются в манипулировании рынком.

Масштабную аферу на фондовом рынке раскрыли российские силовики. Речь о десятках тысяч подозрительных сделок. Участники криминального бизнеса покупали и продавали ценные бумаги. А чтобы спровоцировать спрос и поднять цены на нужные акции, публиковали фейки в Telegram-каналах. Для этого они создали целую сеть финансовых пабликов. Как оперативники вышли на организаторов этой схемы — знает корреспондент «Известий» Александр Надсадный.

Люди в масках и касках нагрянули в квартиру, где их явно не ждали. Чтобы ответить на вопрос криминальных талантов, оперативники трех силовых ведомств — ФСБ, МВД и Следственного комитета — проделали кропотливую работу.

«В результате симбиоза форм и методов работы ФСБ и Банка России выявлены факты манипулирования рынком на организованных торгах Московской биржи с ценными бумагами широкого круга эмитентов», — заявили в ФСБ.

А вот и улики. Электронные носители информации, средства управления и администрирования Telegram-каналами, которые задержанные позиционировали, как авторитетные финансовые ресурсы, полезные для игроков на рынке ценных бумаг.

Тот, кто владеет информацией, может заработать миллионы на фондовом рынке, вовремя продав или купив нужные акции. Главная ценность — знать заранее, до того, как об этом напишут в лентах новостей. Именно за аналитиков, владеющих инсайдерской информацией, и выдавали себя мошенники, а новости просто придумывали сами и публиковали на своих ресурсах.

«Создавался искусственный ажиотаж на покупку или продажу ценных бумаг, что приводило к существенным изменениям цены. В результате администраторы канала получали незаконный доход, открывая позицию в бумагах до момента публикаций аналитики, а закрывали, когда активность инвесторов достигала должного уровня», — добавили в ФСБ.

Работа в противоход приносила миллионы. Пока участники рынка доверяли мошенникам, и велись на фальшивку, те покупали или продавали акции в зависимости от конъюнктуры. Такие незаконные действия влияли на стоимость ценных бумаг и акций государственных компаний.

«Когда люди начинают всем рассказывать, что их бумаги сейчас резко возрастут в цене по какой-то причине, причина может быть самая банальная или самая фантастическая, неважно. Главное, чтобы люди в нее поверили», — объяснил председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Рынок ценных бумаг подвижен и зависим от огромного количества факторов. Внутриполитические события, экономические изменения в конкретной компании и, конечно, геополитика. Манипуляция информацией мошенниками влияет на цену акций, и на доброе имя компаний.

«Это очень опасно, потому что так или иначе влияет на деловую репутацию эмитента, и эмитент в этих случаях не то, что отстаивает свое доброе имя, даже судится», — подчеркнул кандидат экономических наук, финансовый эксперт, независимый экономист Андрей Бархота.

Следователи выявили более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Манипулирование рынком».

