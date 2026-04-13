Клубника против рака: как ягоды помогают бороться с онкологией

Эксперименты показали: в популярном лакомстве содержатся важные антиоксиданты и кислоты.

Клубника, которую многие любят за сладкий вкус и аромат, может быть не просто лакомством. Международные исследования последних лет показывают: регулярное употребление клубники способно снизить риск развития онкологических заболеваний. Ее экстракт подавляет рост раковых клеток в лабораторных условиях.

Главный секрет — яркий цвет

За насыщенный красный оттенок клубники отвечают антоцианы — природные пигменты с мощным антиоксидантным действием. Согласно обзору в журнале Food Science & Nutrition, эти соединения не только придают ягоде цвет, но и подавляют рост клеток рака, вызывая их гибель и блокируя деление.

Антоцианы воздействуют на несколько механизмов сразу: снижают активность онкогенов (генов, отвечающих за развитие опухоли), подавляют воспаление и восстанавливают работу белков, подавляющих рост новообразований.

Помимо антоцианов, клубника богата эллаговой кислотой. Это соединение не позволяет канцерогенам стимулировать перерождение здоровых клеток в раковые. В ягоде также содержатся кверцетин, кемпферол и витамин С — мощные антиоксиданты, защищающие ДНК от повреждений.

Что показали эксперименты

Международная группа ученых изучала влияние экстракта клубники на агрессивные клетки рака молочной железы. В лабораторных условиях экстракт заметно подавлял их активность, блокируя механизмы деления и распространения.

Затем исследователи провели эксперимент на мышах: одной группе давали обычный корм, другой — диету с добавлением клубничного экстракта. Через месяц всем животным ввели клетки рака молочной железы.

Спустя пять недель у мышей, получавших экстракт, опухоли оказались значительно меньше, а главное — они были менее инвазивными, то есть не прорастали в соседние ткани.

Профессор Тун Чень из Университета Огайо в течение полугода наблюдала за группой пациентов с предраковыми изменениями пищевода. В ежедневный рацион добавляли по 60 граммов сушеной клубники.

Результат оказался впечатляющим: у 30 из 36 пациентов состояние существенно улучшилось. Похожий эффект доктор Чень затем подтвердила на животных при раке толстого кишечника.

Можно ли лечить рак клубникой?

Ученые единодушны: клубника — мощный инструмент профилактики, но не самостоятельное лекарство от рака. Как подчеркивают специалисты Национального института онкологии США, сбалансированное питание с включением ягод может снизить риск развития рака на 35%. Однако при уже диагностированном заболевании отказ от назначенной терапии недопустим.

Клубника низкокалорийна и богата клетчаткой, что помогает контролировать вес. Ожирение — один из ключевых факторов риска для ряда видов рака (молочной железы, толстой кишки, пищевода), и здесь клубника тоже приносит пользу.

Противопоказания

Клубника — сильный аллерген, поэтому людям со склонностью к реакциям стоит быть осторожными. Ягода повышает кислотность желудочного сока,. Поэтому ее стоит ограничить при гастритах и язвенной болезни в стадии обострения.

Врачи рекомендуют употреблять не более 400-500 граммов свежей клубники в день. Самый правильный способ — есть свежую ягоду в сезон или использовать сублимированную (сушеную), в которой концентрация полезных веществ выше.

Клубнику можно добавлять в йогурты, салаты или просто употреблять в чистом виде. От ягоды вы получите не только удовольствие, но и реальную пользу для здоровья.

