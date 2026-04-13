Оглашение приговора Артему Чекалину: трансляция из зала суда

Прокурор потребовал для Артема Чекалина семь с половиной лет колонии и штраф в размере 196,9 миллиона рублей. Следствие установило, что Артем Чекалин, его экс-супруга, Валерия (известная как Лерчек) и деловой партнер Роман Вишняк через поддельные документы перевели более 251 миллиона рублей на счет в ОАЭ. Деньги были выручены от продажи фитнес-марафона.

Артем частично признал вину.

Адвокат Артема Чекалина Сергей Гуров заявил корреспоненту «Известий», что надеется на оправдательный приговор для подзащитного.

Артем Чекалин заявил, что готов к реальному сроку по своему делу.

Валерия Чекалина не приехала в Гагаринский суд. По словам Артема Чекалина, завтра у нее очередной курс химотерапии.

Чекалин сообщил, что пришел в суд с «тяжелым сердцем» и сказал детям, что может не вернуться домой

«С тяжелым сердцем, в выходные пришлось сказать детям, что, возможно, я не вернусь домой… Им и так тяжело от того, что мама болеет, завтра у нее очередной курс химиотерапии», — сказал Чекалин.

Лерчек обратилась к судье Екатерине Кузьминой с просьбой о помиловании отца, у которого трое детей. Она выразила надежду, что без него дети не смогут обойтись, так как он замечательный отец и самое важное в их жизни. Даже после развода, несмотря на ссоры, он всегда говорил ей: «Спасибо за них! Спасибо за то, что подарила мне этих ангелов!».



Суд 16 марта снял с Лерчек домашний арест — после того, как был подтвержден ее онкологический диагноз. Рассмотрение ее уголовного дела также приостановлено.

