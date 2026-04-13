Делала подтяжку рук: во время процедуры в частной клинике Москвы умерла женщина

По предварительной информации, причиной стал укол обезболивающего.

В московском салоне красоты умерла женщина. Об этом 5-tv.ru сообщил источник. Инцидент произошел в центре столицы — в салоне красоты на Краснопролетарской улице.

По информации инсайдера, 39-летняя женщина записалась на одну из популярных процедур: брахиопластику. Однако в ходе подтяжки рук что-то пошло не так.

Источник уточнил, что женщине был введен обезболивающий препарат «Лидокаин», после чего у нее начался анафилактический шок. На место вызвали скорую помощь, но спасти пациентку не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются.

В столичной прокуратуре заявили, что сотрудницу, которая проводила процедуру, уже задержали. Она сама арендовала помещение, где располагался салон красоты. При этом лицензии на этот вид деятельности у нее не было.

