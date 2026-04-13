Журналист пострадал во время сбора информации о торговле «красивыми» автомобильными номерами.

Московский областной суд оставил под арестом фигурантов, напавших на корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Речь о сотрудниках компании «Красивая серия» Александре Фомине и Артуре Давыдове. Согласно материалам уголовного дела, именно они в марте этого года напали на Алексея Полторанина, который по редакционному заданию собирал информацию о торговле «красивыми» автомобильными номерами в Подольске.

На суде Артур Давыдов заявил, что не совершал противоправных действий, а также просил изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий.

Фомин же и его защитники ходатайствовали о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий. Кроме того, адвокат обвиняемого подчеркнул, что на очной ставке его подзащитный принес извинения потерпевшему, признав, что нанес ему побои. Поэтому, по его мнению, заключение под стражу — слишком суровая мера.

В прокуратуре заявили, что мера в отношении Давыдова и Фомина является законной и обоснованной, так как они обвиняются в совершении тяжкого преступления. Помимо этого, есть основания предполагать, что, находясь на свободе, они могут скрыться от следствия.

