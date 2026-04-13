В Подмосковье госпитализировали еще одного пациента с оспой обезьян

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина не покидал пределы страны, заражение произошло половым путем.

В Московской области госпитализирован второй пациент с подтвержденным диагнозом «оспа обезьян». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Домодедовской больницы.

«Еще один пациент госпитализирован, 38 лет… За пределы („страны“. — Прим. ред.) не выезжал. Контакт половой», — рассказали в медучреждении.

В настоящее время в инфекционном отделении больницы находятся два человека с оспой обезьян. Состояние обоих врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее зампред правительства Московской области — глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщал, что сначала госпитализировали двоих: одного с подозрением, второго — как контактного. Позже диагноз подтвердился только у одного из них. Теперь же, с поступлением нового пациента, число подтвержденных случаев выросло до двух.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге выявили первый случай оспы обезьян у пациента, вернувшегося из поездки. Мужчина решил провести отпуск в солнечном Тайланде, а привез с собой опасный вирус.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.