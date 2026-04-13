«Они мертвы»: мужчина позвонил жене после убийства их детей

Женщина боится выхода мужу на свободу, но и отказаться от супруга не может.

В Ирландии мужчина убил двоих сыновей и позвонил жене, чтобы рассказать ей о произошедшем. Об этом сообщает издание Mirror.

Сейчас женщина выступает против его попытки выйти на свободу условно-досрочно.

Звонок, разделивший жизнь на до и после

По словам матери детей, в тот роковой день супруг должен был отвести десятилетнего и пятилетнего сыновей в боулинг.

Однако вместо этого мужчина поехал в отдаленный городок Баллинтаббер, задушил мальчиков, положил тела в багажник. Затем злоумышленник попытался покончить с собой, но он выжил.

В тот момент, когда женщина давала показания детективу о пропаже детей, ей позвонил муж.

«Я спросила: „С мальчиками все в порядке?“ Он ответил: „Нет, они мертвы“. И я потеряла самообладание», — вспомнила она.

Детектив забрал телефон. Женщина не верила: дети не могут быть мертвы. Но реальность оказалась чудовищной.

Экспертиза показала, что старший брат пытался защитить младшего.

Предательство и противоречивые чувства

За 18 месяцев до убийства женщина нашла письмо, где ее супруг описывал желание убить ее и детей. До этого он украл 56 тысяч евро (около пяти миллионов рублей) для инвестиций. Несмотря на все, она осталась ему верна.

Женщина называет «оскорбительным», что теперь ее муж пытается добиться УДО. Она боится, что, выйдя на свободу, он нападет на нее. Однако горюющая мать чувствует себя противоречиво.

«Я любила его. Я думала, что с ним я состарюсь. Если я откажусь от него, то откажусь и от сыновей», — призналась пострадавшая.

