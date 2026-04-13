ФСБ пресекла деятельность трех фондовых мошенников в Telegram

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Федеральная служба безопасности совместно со Следственным комитетом и МВД пресекла противоправную деятельность трех граждан России, организовавших Telegram-каналы для манипуляции фондовым рынком. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Фигуранты 1985, 1997 и 1998 годов рождения управляли рядом каналов.

«Установлено, что с 2023 по 2024 года фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг с целью совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене», — говорится в сообщении ведомства.

Свои действия они сопровождали публикациями в телеграме с призывами покупать или продавать активы. Это существенно меняло котировки российских ценных бумаг.

В результате злоумышленники извлекли преступный доход в особо крупном размере. Задокументировано более 55 тысяч незаконных сделок с ценными бумагами 19 крупных компаний. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье «Манипулирование рынком».

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 185.3 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По местам жительства фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия: электронные носители, мобильные устройства, аккаунты, банковские и сим-карты. Привлекли внимание в том числе часы и аксессуары на сумму свыше трех миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.