«Устала терпеть»: юмористка Виктория Складчикова развелась

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Артистка заявила, что устала от фраз «я — хозяин» и «я главный» в свой адрес.

Звезда стендап-шоу Виктория Складчикова объявила о разводе с супругом. Об этом сообщила артистка во время своего выступления.

Юмористка добавила, что если бы не завершила отношения сейчас, то «за убийство села бы через год».

«Я устала терпеть вот это: „Я — хозяин“. Зачем мне в моем доме хозяин? „Как я сказал — так и будет“. Как он сказал, так он <…> и пошел», — заверила публику Виктория.

Сложившаяся семейная иерархия явно не устраивала юмористку.

«„Я главный». Я эти выборы проиграла. Кто выбирал? Мужчины, о том, что ты главный, должен сказать не ты, тебе должна это женщина сказать», — эмоционально высказалась Складчикова.

В своей фирменной остроумной манере Складчикова предупредила мужчин о последствиях борьбы с женщинами.

«Ну конечно, слушайте, не соревнуйтесь с женщинами. Она же не будет причинять вред напрямую. Она при разводе — как волшебной палочкой: раз — и ровно в 12:00 твое «БМВ» станет моим «БМВ».

